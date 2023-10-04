نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بسرعة إنقاذ 4 مواطنين بلا مأوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة اتخاذ اللازم بشأن الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، والتي تشير إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى بجوار عمارات الأوقاف بمحافظة القاهرة، علما بأن المواطن يظهر عليه علامات الإعياء والمرض الشديد، وذلك بسبب غرغرينا بالقدم، نتيجة إصابته بمرض السكري وتلوث جروح القدم، الأمر الذي يعرض حياة المواطن للخطر حال استمراره بالشارع.

وفي هذا الإطار فقد تم توجيه فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة إلى موقع الشكوى، الأمر الذي تطلب التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المواطن إلى مستشفى المطرية التعليمي، حيث تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي، وقد تم اتخاذ اللازم بشأن تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والإسعافات اللازمة للمواطن، حيث أوصى التقرير الطبي بحجز المواطن بقسم الجراحة لإجراء بعض التدخلات الطبية اللازمة، وبعد استقرار الحالة الصحية وتعافي المواطن فقد تولى فريق التدخل السريع المركزي تسليم المواطن لذويه بناء على رغبته، وقد تعهدوا برعايته وحمايته من مخاطر الشارع.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بشأن سرعة التعامل مع شكوى ثانية قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، بالتزامن مع تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود سيدة بلا مأوى بشارع أحمد بسيوني بمنطقة حدائق القبة بوسط القاهرة، علمًا بأن المواطنة يظهر عليها علامات الإعياء والمرض وفي حالة صحية سيئة نتيجة تدهور حالتها بسبب سوء التغذية وعوامل الطقس الحارة، الأمر الذي يعرض حياتها للخطر حال استمرارها بالشارع.

وفي هذا السياق تم تكليف فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة اتخاذ اللازم نحو إنقاذ المواطنة، وعليه وفور العثور على السيدة بموقع الشكوى فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات بشأن التقييم الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية لها وإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، علمًا بأن السيدة لم تدل بأية معلومات عن شخصيتها وليس لديها أوراق ثبوتية.

وفي سياق متصل وجهت القباج فريق التدخل السريع بالوزارة بشأن سرعة التعامل مع شكوى ثالثة قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية، بالتزامن مع تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود أسرة بلا مأوى بمنطقة كورنيش النيل بمحافظة المنيا، وعليه توجه فريق التدخل السريع المحلى بالمنيا بمرافقة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا إلى مكان الأسرة بلا مأوى بمنطقة كورنيش النيل، وتبين أن الأسرة تتكون من الزوج والزوجة وأربعة أبناء، بالإضافة إلى أن أم الزوجة تقيم مع الأسرة، وقد تم طرد الأسرة نتيجة عدم القدرة على سداد قيمة إستئجار المسكن.

وفي هذا الإطار فقد تم نقل المواطن وأسرته إلى مركز استضافة المرأة حيث تم استضافة الزوجة ووالدتها والأبناء بالمركز مؤقتا لحين استئجار مسكن مناسب للأسرة بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية.

وفي ذات السياق وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بسرعة التعامل مع شكوى رابعة قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى بشارع الحاجب بمنطقة شبرا مصر بمحافظة القاهرة، علما بأن المواطن يعاني من حالة إعياء شديد وقرح فراش وكسر بالقدم.

وفي هذا الإطار فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، وفور وصول أعضاء الفريق إلى موقع الشكوى تبين صحة المعلومات، وقد تطلب الأمر قيام المختصين بالمنظومة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وكذا التنسيق مع المسؤولين بمستشفى شبرا العام، وعليه فقد تم نقل المواطن بمعرفة فريق التدخل السريع المحلي بمديرية القاهرة.

في حين تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي لحالة المواطن وفور الانتهاء من التقييم الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية للمواطن فقد تم نقل المواطن إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

IMG-20231004-WA0039

IMG-20231004-WA0038

IMG-20231004-WA0037