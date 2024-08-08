جهود التحالف الوطني لا تقف عند التكافل الاجتماعي.. ماذا قدمت المبادرة للتمكين الاقتصادي؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 09:32 صباحاً - يدعم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منظومة شبكات الحماية الاجتماعية كونه شريكا مهما، يعمل مع الحكومة والقطاع الخاص، ليبرز دور المجتمع المدني، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر، حيث يعتبر عنصر رئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حاليا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى.

وتمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.

ويعد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، كما تمثل مبادرات التحالف بللورة للشراكة التى خطتها الدولة المصرية بين مؤسساتها والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة، فثد أطلق عدة مبادرات هامة لعل أهمها كتف في كتف، وحملة إيد واحدة، والتي اتخذت أهداف عديدة لتأمين احتياجات الأسرة المصرية من جهة وتحقيق التمكين الاقتصادي في ذات الوقت.