بعد الفوز على سموحة.. جوجل يحتفل بتتويج الأهلى بلقب الدوري المصرى للمرة 44 فى تاريخه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 12:32 صباحاً - احتفل محرك البحث الشهير جوجل بتتويج النادي الأهلي بلقب الدوري، حيث وضع المحرك صورة شعار الأهلي مع بعض الرموز الاحتفالية خلال البحث عن بطولة الدوري.

وحصد فريق الأهلي بطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه بعدما حقق فوزاً قاتلاً على سموحة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري، وأدار مباراة الأهلي وسموحة وائل فرحان.