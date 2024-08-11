بدلاء الأهلى يهزمون زد بثنائية.. والأحمر يصل للانتصار الـ21 على التوالى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 11:27 مساءً - حقق فريق الأهلي الفوز على زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ25‏ لبطولة الدوري الممتاز، ليصل إلى الانتصار رقم 21 على التوالي ويوسع أطول سلسلة بلا هزيمة.‏

بهذا الفوز وصل الأهلي للنقطة 84 في صدارة الدوري الذي توج بلقبه بشكل رسمي، بينما توقف رصيد زد عند 47 نقطة في المركز السابع.

جاءت بداية المباراة متوسطة من الفريقين، وهدد الأهلي مرمى زد بهجمتين في أول ربع ساعة عن طريق محمد عبد الله من تسديدتين في الدقيقة 7 و12، وتحصل فريق زد على ركلة جزاء في الدقيقة 17 نتيجة عرقلة رأفت خليل من قبل عمر كمال، واستدعت غرفة تقنية الفار الحم إبراهيم محمد ليراجع اللعب من جديد، ولكن الحكم أكد قراره.

وأهدر عبد الله بكري فرصة تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 21 بعدما سدد الكرة في القائم الأيمن لمرمى الأهلي، قبل أن يبعدها دفاع الفريق الأحمر من مناطق الخطورة، وهدد كهربا مرمى زد برأسية في الدقيقة 29 ولكن أشار الحكم بوجود تسلل على اللاعب.

وهدد رأفت خليل مرمى الأهلي بتصويبة في الدقيقة 35 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى مصطفى مخلوف ولكن أشار المساعد بوجود حالة تسلل على لاعب زد، وصوب مصطفى سعد تسديدة في الدقيقة 40 من خارج منطقة الجزاء ولكن أمسك بها مصطفى مخلوف.

وأهدر كهربا فرصة هدف محقق في الدقيقة 45 وفي الدقيقة الثانية من الوقت الضائع هدد كهربا مرمى زد مجددا ولكن أنقذها علي لطفي، ونجح كهربا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

أجرى زد 3 تغييرات بنزول شادي حسين ومصطفى زيكو وأحمد الصغيري مع بداية الشوط الثاني بدلا من رأفت خليل وعبد الرحمن البانوبي ومروان محمود، وأشهر الحكم إبراهيم محمد الإنذار الثاني والكارت الأحمر علي جمال في الدقيقة 49.

وسجل أحمد عبد القادر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 63 من مجهود ذاتي بعدما استلم الكرة في الجهة اليسرى قبل أن يعدل ويسددها على يسار مرمى علي لطفي، وسدد كريم نيدفيد تصويبة في الدقيقة 78 ولكن ارتطمت بالعارضة، وبعدها جرى الأهلي أول تغيير بنزول معتز محمد بدلا من كريم الدبيس.

وأجرى الأهلي تغييرين جديدين بنزول يوسف عبد الحفيظ وأحمد طعيمة في الدقيقة 85 بدلا من محمد عبد الله ومصطفى أبو الخير، وأحرز مصطفى سعد هدف التعديل لصالح زد في الدقيقة 87 من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء أساء تقديرها مصطفى مخلوف وتهادت إلى الشباك الحمراء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.‏

الدفاع: ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس.

الوسط: كريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

الهجوم: محمود كهربا.

وتواجد على دكة البدلاء كل من:‏ معتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحازم جمال وأحمد عابدين وأحمد أشرف وأحمد طعيمة ومحمد ‏رأفت ويوسف جمال وريندورف أدوم.

بينما جاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: عبد الله بكري- أحمد زكي- علي جمال.

الوسط: مروان محمود- أحمد عاطف قطة- إسلام عبد اللاه.

الهجوم: مصطفى سعد ميسي- رأفت خليل-عبد الرحمن البانوبي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من:- عمرو حسام- محمد سمير- أحمد سيد عبد النبي- شادي حسين- مصطفى زيكو- مصطفى العش- أحمد الصغيري- بيتر موتوموسي- حازم العسكري.