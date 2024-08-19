أحمد الطاهرى ينشر فيديو للقاهرة الإخبارية يعرض فرحة أطفال غزة رغم القصف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 11:26 مساءً - "وإني برغم الظلام لست بيائسٍ.. فالفَجْرُ من رحم الظلام سيُولد ..‏النور في قلبي وبين جوانحي".. نشر الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس قطاع القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على صفحته الخاصة فيس بوك تقريرا تليفزيونيا لقناة "القاهرة الإخبارية" يبرز الوجه الأخر لحياة أطفال غزة رغم القصف والتدمير والمجاعة التى تحيط بهم من كل مكان.

ورصد الفيديو ابتسامة على وجوه الأطفال من داخل خيام الإيواء، وقام البعض منهم بتمثيل قيام 5 أشخاص وهم يحملون جثمان طفل شهيد وكأنهم بيودعوه للمقابر، وأطفال آخرين يمرحون ويلعبون داخل مدرسة للإيواء، وآخرون يركبون المراجيح، ومنهم من يمرح بين أكوام المنازل المهدمة.