مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس يقدم جلسات توعوية لأسر الطلاب ذوي الهمم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 10:33 مساءً - في إطار رؤية جامعة عين شمس الجديدة لدعم ورعاية الطلاب من ذوي الهمم، وضمن جهود مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة لتعزيز الوعي وتقديم الدعم للأسر التي لديها طلاب من ذوي الإعاقة ولا سيما الطلاب ذوي الإعاقات الذهنية ، ينظم المركز جلسات توعية لأسر الطلاب من ذوي الإعاقة بالتعاون مع وحدة الدعم النفسي، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة رنا الهلالي، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، وتنسيق إداري الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

تهدف الجلسات إلى تزويد الأسر بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي يواجهها أبناؤهم خلال المرحلة الجامعية، وتستمر الجلسات على مدار ثلاثة أيام، 17 و24 سبتمبر و1 أكتوبر، وذلك بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية.

تشمل الجلسات مواضيع متعددة يقدمها نخبة من الخبراء.ففي اليوم الأول، بحاضر الأستاذ الدكتور هشام رامي حول كيفية التعامل مع المراهقين الذين يعانون من الاضطرابات العاطفية والسلوكية، وتلبية الاحتياجات التعليمية لهؤلاء الطلاب في الجامعة.

وفي اليوم الثاني، تستعرض الدكتورة منى الشيخ كيفية التعامل مع طلاب الجامعة الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد واحتياجاتهم التعليمية الخاصة.

وفي اليوم الثالث والأخير، تتناول الدكتورة نرمين شاكر كيفية التعامل مع المراهقين الذين يعانون من الإعاقات الذهنية وبطيء التعلم، وتلبية احتياجاتهم التعليمية في الجامعة.

تأتى هذه الجلسات ضمن استراتيجية الجامعة الشاملة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وأسرهم، وتؤكد التزام جامعة عين شمس بتوفير بيئة تعليمية داعمة ومتكاملة.