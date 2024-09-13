مستشارة أوباما السابقة: هاريس أعربت عن اقتناعها الكامل بضرورة حل الدولتين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 سبتمبر 2024 10:29 مساءً - قالت لورى واتكينز المستشارة السابقة لأوباما، إن هناك فارق كبير وواضح بين الرئيس السابق ترامب، وكامالا هاريس وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين، مؤكدةً أن هاريس هى المرشحة الوحيدة التى أعربت عن اقتناعها الكامل بأهمية حل الدولتين، ولم يذكر ذلك دونالد ترامب.

وأضافت واتكينز، خلال مداخلة ببرنامج "ثم ماذا حدث"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامى جمال عنايت، أن ترامب يحاول أن يطرح وجهة نظر بأنه يحاول إعادة إعمار غزة بعد الحرب وهذه خطة ترامب ونتنياهو، فبالتالى ترامب ينتظر ما يحدث بعد الانتخابات ويحاول أن يكسب مزيدًا من الوقت على قدر ما يمكن.

وأكدت، أن الإسرائيليين لا يرغبون فى ذلك، فهناك مئات الآلاف الذين يحتجون فى الشوارع ويرغبون ويطالبون باستقالة نتنياهو.