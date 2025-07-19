الأهلي يخوض المران الثاني في تونس اليوم استعداداً للموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 يوليو 2025 12:20 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانه الثانى اليوم، السبت، في معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في تونس خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو خوض حصة تدريبية اليوم، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لفترة المعسكر.

ويتدرب الأهلى على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة فى مدينة طبرقة التونسية، ويشتمل على العديد من الفقرات البدنية والخططية، ضمن برنامج اليوم الثانى للمعسكر.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد وصلت إلى تونس ظهر الجمعة؛ استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتضم بعثة الأهلي في تونس 27 لاعباً هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين -أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -احمد نبيل كوكا_ محمد عبد الله -أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار وحمزة عبد الكريم.

فيما يشهد المعسكر غياب بعض لاعبي الفريق لأسباب مختلفة ، حيث يغيب كلاً من : وسام أبو علي بناءً على قرار محمد يوسف المدير الرياضي بالتشاور مع ريبيرو المدير الفني بسبب عدم التزام اللاعب الفترة الماضية وغيابه عن القياسات البدنية التي خضع لها جميع اللاعبين مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد ، كما يغيب إمام عاشور بسبب جراحة الكتف ويغيب أيضاً مروان عطية بسبب إجراء جراحة "الفتاق" مؤخراً بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد إنتهاء الإعارة لنادي قطر القطري وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل لأسباب فنية وسيرحل خلال أيام لأياً من الأندية الخارجية أو المحلية التي تتفاوض معه ، كما يغيب كريم نيدفيد الذي اقترب من الإنتقال إلى سيراميكا بجانب الحارس الشاب مصطفى مخلوف ومعهم بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.