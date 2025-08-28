مجمع الشفاء الطبى : انتشار فيروس بين سكان قطاع غزة ولا إمكانية لمعرفة سببه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 أغسطس 2025 10:36 مساءً - أكد مدير مجمع الشفاء الطبى فى قطاع غزة انتشار فيروس بين سكان قطاع غزة، مشيرا " لا نملك أدوات فحص لمعرفة سببه".

وأضاف مدير مجمع الشفاء الطبى أن "سكان غزة يعانون من سوء تغذية يؤدي لنقص المناعة إلى جانب عدم وجود مياه نظيفة".

وقال وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش فى حالة من التبجح التام ونسيان كل المجازر التى تقوم بها حكومة نتنياهو فى قطاع غزة، إنه يجب قطع المياه والكهرباء والطعام عن قطاع غزة ومن لا يموت بالرصاص سيموت جوعا، مؤكدا "هدفنا تقويض مراكز الثقل العسكرى التابعة لحماس حتى نصل إلى نزع سلاحها"، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأضاف: "مشكلة سكان غزة ستحل إذا سمح لهم بالهجرة الطوعية"، مشيرا: "هدفنا تقويض مراكز الثقل العسكري التابعة لحماس حتى نصل إلى نزع سلاحه".

وأكد: "يجب عدم قبول أى صفقات طالما ظلت حماس قادرة على إعادة إحياء نفسها، مشيرا "سنفرض على حماس إنذارا إما الحرب أو الاستسلام".

وأضاف سموتريتش: "كل أسبوع يمر نضم جزءا من غزة وبعد شهر من الحرب معظم المناطق ستضم لإسرائيل، مؤكدا "على المجلس الوزاري الأمني المصغر اتخاذ القرار بشأن غزة وعلى الجيش تنفيذه".