تعرف على موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري والقناة الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 أغسطس 2025 02:24 مساءً - يترقب جمهور الكرة موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري وهو التاسعة مساء غداً السبت على استاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي في الخامسة والنصف من مساء اليوم ،الجمعة،الإستعدادات لمواجهة بيراميدز ، ويخوض الفريق مراناً قوياً يشهد بعض الجمل التكتيكية التي ينوي الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني تطبيقها في مواجهة بيراميدز غداً، بجانب تصحيح الأخطاء التي ظهرت في أداء اللاعبين خلال المباريات الماضية ويأتي في مقدمتها ، إهدار الفرص بجانب التمركز الدفاعي الخاطئ وعدم اللعب الجماعي من جانب بعض اللاعبين وهي الأخطاء التي تحدث عنها المدرب الإسباني خلاللا محاضراته الأخيرة مع لاعبيه عقب مباراة غزل المحلة في الجولة الرابعة للدوري التي إنتهت بالتعادل السلبي.

ويدخل الفريق معسكر مغلق عقب مران اليوم يتواجد فيه جميع اللاعبين الجاهزين للمباراة وتُشير الدلائل إلى أن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز لن تشهد مفاجآت عن قائمة مباراة غزل المحلة وإن كانت ستشهد عودة محمد هاني بعد إنتاء إيقافه في لقاء الغزل ، فيما يتواصل غياب المصابين ، وفي مقدمتهم ، مروان عطية وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري،

وحصل النادي الأهلي على لقب بطولة الدوري النسخة الماضية، بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز، بعد منافسة قوية بينهما حتى الأمتار الأخيرة.

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب الدوري، وإفتتح الأحمر مشواره بالنسخة الحالية لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت ثم فاز على فاركو 4-1 ولم يلعب في الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة التي تجمع بين 21 فريقا فقط.

وانطلق الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2025-2026، التي تقام بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد إلغاء الهبوط فى النسخة الأخيرة.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 21 فريقا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديا بدوري الأضواء.

وينتظر الأهلي فى أول 10 مباريات بالدوري مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة باستاد السلام، بينما يلتقي الزمالك فى الجولة التاسعة.

غيابات الأهلى أمام بيراميدز

تحاصر الغيابات فريق الاهلى في مباراة بيراميدز حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسري

ويغيب كلا من ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.

صفقات الأهلى

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الأهلى كل من وسام أبو على و على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً، وكريم الدبيس على سبيل الإعارة موسم لسيراميكا والمغربى رضا سليم على سبيل الإعارة للجيش الملكى المغربى، وسمير محمد على سبيل الإعارة لبتروجت، وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد ومصطفى البدري بشكل نهائى.

صفقات بيراميدز

بينما لم يدعم الفريق السماوي صفوفه سوى بالتعاقد مع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، ومحمود جاد، حارس مرمى المصري البورسعيدي، ومصطفى زيكو، جناح نادي زد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري، مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الأهلى فى الدوري

الجولة 5

الأهلي × بيراميدز

السبت 30 أغسطس – الساعة 9:00 مساءً

استاد السلام

الجولة 6

الأهلي × إنبي

الأحد 14 سبتمبر – الساعة 9:00 مساءً

استاد المقاولون العرب

الجولة 7

الأهلي × سيراميكا

الجمعة 19 سبتمبر – الساعة 9:00 مساءً

استاد القاهرة الدولي

الجولة 8

حرس الحدود × الأهلي

الثلاثاء 23 سبتمبر – الساعة 6:00 مساءً

استاد الكلية الحربية

الجولة 9

الأهلي × الزمالك

الإثنين 29 سبتمبر – الساعة 9:00 مساءً

استاد القاهرة الدولي

الجولة 10

كهرباء الإسماعيلية × الأهلي

الأحد 5 أكتوبر – الساعة 6:00 مساءً

استاد الكلية الحربية

الجولة 11

الأهلي × الاتحاد السكندري

الثلاثاء 21 أكتوبر – الساعة 9:00 مساءً

استاد القاهرة الدولي

الجولة 12

بتروجيت × الأهلي

الأربعاء 29 أكتوبر – الساعة 9:00 مساءً

استاد الكلية الحربية

الجولة 13

المصري × الأهلي

الأحد 2 نوفمبر – الساعة 9:00 مساءً

استاد برج العرب

الجولة 14

الإسماعيلي × الأهلي

الثلاثاء 25 نوفمبر – الساعة 9:00 مساءً

استاد برج العرب

الجولة 15

الأهلي × طلائع الجيش

الإثنين 19 يناير – الساعة 6:00 مساءً

استاد الكلية الحربية

الجولة 16

الأهلي × وادي دجلة

الثلاثاء 27 يناير – الساعة 6:00 مساءً

استاد القاهرة الدولي

الجولة 17

الأهلي × البنك الأهلي

الثلاثاء 3 فبراير – الساعة 9:00 مساءً

استاد القاهرة الدولي

الجولة 18

الأهلي × الجونة

الخميس 19 فبراير – الساعة 9:30 مساءً

استاد القاهرة الدولي

الجولة 19

سموحة × الأهلي

الإثنين 23 فبراير – الساعة 9:30 مساءً

استاد برج العرب

الجولة 20

الأهلي × زد

السبت 28 فبراير – الساعة 9:30 مساءً

استاد القاهرة الدولي

الجولة 21

المقاولون العرب × الأهلي

الخميس 5 مارس – الساعة 9:30 مساءً

استاد المقاولون العرب