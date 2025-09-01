نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الشعب الفلسطيني يواجه القتل والتجويع والانتهاك الصارخ لحقوقه في ظل الحرب الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة تيانجين الصينية.

وأكد رئيس الوزراء أن القمة تنعقد في ظرف دولي دقيق يشهد تهديدًا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف.

الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

وخلال كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، موضحًا أنهم يواجهون كل أشكال القتل والترويع والتجويع والانتهاك الصارخ لحقوقهم.

وكشف أن حصيلة الضحايا المدنيين الفلسطينيين وصلت إلى قرابة 60 ألف شهيد، فيما بلغ عدد المصابين نحو 119 ألفًا، وأضاف أن هذه الحرب لم تعد لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن، وإنما تحولت إلى حرب للتجويع وتصفية القضية الفلسطينية.

إدانة مصر للعمليات العسكرية الإسرائيلية

وشدد رئيس الوزراء على أن مصر تدين بأشد العبارات قيام إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وما يصاحبها من مساعٍ إسرائيلية لجعل القطاع غير قابل للحياة في محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

كما أدان الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك عنف المستوطنين والأنشطة الاستيطانية، التي تستهدف القضاء على حل الدولتين.

الجهود المصرية لوقف إطلاق النار

وأكد الدكتور مدبولي أن مصر تبذل جهودًا مكثفة بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأوضح أن من الضروري أن تقبل إسرائيل الطرح الحالي بوقف مؤقت لإطلاق النار يتم خلاله التفاوض حول سبل إنهاء الحرب، وإعادة إعمار قطاع غزة وفقًا للخطة العربية الإسلامية.

كما شدد على أهمية الدفع باتجاه عملية سياسية تضمن تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل العادل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.