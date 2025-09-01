نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: من الضروري قبول وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة تيانجين الصينية، مؤكدًا أن مصر تبذل جهودًا مكثفة مع شركائها الدوليين للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ضرورة قبول إسرائيل وقف إطلاق النار

شدد رئيس الوزراء على أن من الضروري أن تقبل إسرائيل الطرح الحالي بوقف مؤقت لإطلاق النار، يتم خلاله التفاوض حول سبل إنهاء الحرب، وإعادة إعمار قطاع غزة وفقًا للخطة العربية الإسلامية، إلى جانب الدفع باتجاه عملية سياسية تضمن تنفيذ حل الدولتين.

دولة فلسطينية على حدود 1967

وأوضح الدكتور مدبولي أن إقامة دولة فلسطينية موحدة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل هو السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والشامل، القادر على إعادة الاستقرار للمنطقة والعالم.

إصلاح النظام الدولي ودعم دور الأمم المتحدة

كما أكد رئيس الوزراء أن مصر تثمن صيغة "SCO Plus" باعتبارها منصة لتعزيز التشاور والتعاون بين الدول، مشددًا على أهمية إصلاح النظام العالمي ليكون أكثر عدالة، ودعم دور الأمم المتحدة في نظام دولي قائم على القانون.

تأييد مبادرات الرئيس الصيني

أعرب الدكتور مدبولي عن تأييد مصر لمبادرات الرئيس الصيني شي جين بينج، التي تستهدف دعم جهود إصلاح النظام الدولي، وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.

إصلاح الهيكل المالي العالمي

وفي ختام كلمته، شدد رئيس الوزراء على ضرورة القيام بإصلاح جذري في الهيكل المالي العالمي ومؤسسات التمويل الدولية، بما يشمل تطوير سياسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتوفير التمويل الميسر للدول النامية لمواجهة تداعيات الأزمات، فضلًا عن إيجاد حلول مستدامة لقضية الديون.