إمام عاشور يجرى أشعة جديدة لتحديد موقفه النهائى فى الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 سبتمبر 2025 11:32 صباحاً - يجرى إمام عاشور لاعب وسط الأهلى، اليوم الخميس، أشعة جديدة على الكتف للوقوف على تطورات تعافيه من جراحة كسر الترقوة، التى خضع لها في أمريكا عقب إصابته في بطولة كأس العالم للأندية.

وفضل الجهاز الطبي في النادي الأهلي بقيادة أحمد جاب الله منح أمام عاشور فرصة أطول للتعافي من الإصابة نظرا لكونها الإصابة الثانية في الكتف.

وتحدد أشعة اليوم الموقف النهائي لإمام عاشور من المشاركة في مباراة انبي المقبلة.

وواصل الأهلي انطلاقته الباهتة في الدوري المصري الممتاز بالخسارة أمام ضيفه بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 0-2، مساء السبت، في الجولة الخامسة من المسابقة ليقرر مسئولو القلعة الحمراء توجيه الشكر للاسبانى خوسيه ريبيرو مدرب الفريق.

وتوقف رصيد الأهلي عند خمس نقاط من أربع مباريات بعد أن فاز مرة واحدة مقابل تعادلين وهزيمة في أول أربع جولات من الموسم.

وتولى ريبيرو قيادة الأهلي يوم 29 مايو الماضي خلفاً للمدرب المؤقت عماد النحاس، ولم يحقق سوى انتصار وحيد خلال 7 مباريات.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري فى الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر لارتباط منتخبنا الوطني بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

يستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى المقرر لها الثامنة مساء الأحد الموافق 14 سبتمبر على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.