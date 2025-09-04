وكيل صحة المنيا: وفاة شخص وإصابة 110 آخرين إثر تسمم من وجبات فاسدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 سبتمبر 2025 05:32 مساءً -

شهدت مدينة المنيا وفاة شخص وإصابة ما يقرب من 110 أشخاص بحالات تسمم بعد تناول وجبات غذائية فاسدة من أحد المطاعم بالمنيا.

قال الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المستشفيات استقبلت عددا من الحالات المصابة بإعياء شديد وقيئ مستمر، نتيجة تناول وجبات فاسدة، وعلى الفور تم التعامل مع تلك الحالات وهناك حالة وفاة تم إحالتها إلى الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة.

وأضاف أن أكثر من 60% من الحالات التى تم استقبالها والذى يصل إلى ما يقرب من 110 حالات وجار حصر الحالات، خرجت من المستشفيات بعد استقرار حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الصحية لهم، وتقوم الأجهزة الطبية بمتابعة الحالات الأخرى لحين استقرار حالاتهم الصحية.

وكانت مديرية الصحة قد استقبلت بلاغات عن وصول عدد من الأشخاص فى حالة اشتباه تسمم، على الفور تم التعامل مع الحالات وتبين تناولهم وجبات غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم تقديم الرعاية الصحية، وإخطار الأجهزة الأمنية، وتحرير محضر بالواقعة.