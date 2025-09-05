طقس الجمعة.. حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 5 سبتمبر، طقسا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حارا رطبا نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للحرارة رطبا ليلاً.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم شبورة مائية من 8:4 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.