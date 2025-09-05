وزير خارجية لبنان: قرار حصر السلاح سيادي ونرفض أي تدخل خارجي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً - أكد وزير الخارجية اللبنانى يوسف رجى أن قرار حصر السلاح غير الشرعى سيادى ونرفض التدخل الخارجى فيه، وأشار إلى انطلاق مسار تسليم السلاح الفلسطيني إلى السلطات اللبنانية، بالتوازي مع التحضير لسحب سلاح باقي الجماعات المسلحة. وشدد رجي على أن هذه الخطوات هدفها بسط سلطة الدولة وسيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية كافة، وهي قرارات سيادية يرفض لبنان بشكل قاطع أي تدخلات خارجية في شأنها، ويعول بشكل كبير على دعم الأخوة العرب لها. وفق الوكالة الرسمية لإعلام لبنان.

رجي عن "المسار الإصلاحي الذي انطلقت به الحكومة ومجلس النواب على مختلف الصعد"، وأعرب عن تطلع لبنان الى "عودة الأشقاء العرب للاستثمار في ربوعه ولعب دور أساس في اقتصاده في إطار التكامل الاقتصادي العربي والشراكة الحقيقية، مقدرا تضامنهم الدائم مع لبنان ودعمهم المستمر له".