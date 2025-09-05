كشف ملابسات فيديو بمواقع التواصل تضمن قيام شخص بتعاطي المواد المخدرة بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 سبتمبر 2025 02:16 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخص بتعاطى المواد المخدرة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ( عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش ) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد التعاطى وأن مقطع الفيديو المشار إليه تم تصويره منذ عامان بمعرفة نجلته، وأن ناشره (مالك محل هواتف محمولة) قام بالحصول عليه من هاتفه حال قيامه بإصلاحه فى إطار خلافات بينهما .

وبإستدعاء ناشر المقطع وبسؤاله أيد ما سبق، وقرر بقيامه بنشر المقطع على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لقيام (نجل المذكور"عامل سابق بالمحل ملكه") بسرقة محتويات المحل بمساعدة والده لسابقة طرده من العمل لتعاطيه المواد المخدرة ، وأضاف بقيامه بنشر مقطع فيديو آخر يدلل على واقعة السرقة وذلك فى إطار النكاية بهما .. تم ضبط العامل المذكور ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لخلافات مالية بينهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.