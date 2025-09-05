قطع المياه في القاهرة والقليوبية غدا لمدة 8 ساعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 سبتمبر 2025 03:32 مساءً - تشهد عدة مناطق بالقاهرة انقطاع المياه لمدة 8 ساعات غدا السبت، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لتنفيذ أعمال لحامات برافع أطلس على خط الطرد الرئيسى للرافع قطر 1000مم بمدينة السلام.

وسيترتب على ذلك قطع المياه عن مناطق (مساكن إسكندرية 2 / مساكن الدلتا 2 / إسكانات أطلس 4 / إسكانات الجمهورية 1 ، 2 / إسكانات القاهرة "و+هـ" / مساكن العاملين بمحطة البركة / منطقة الشواكر التابعة لمحافظة القليوبية)، وضعفها بمناطق (العبد 700 واسبيكو القديم والجديد).