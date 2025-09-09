وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة الشكاوى والطلبات والخدمات بالوزارة..وتتابع الإجراءات المتخذة لقياس رضا المواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 03:32 مساءً - ترأست الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة العليا لمتابعة الشكاوى والطلبات والخدمات بالوزارة، وذلك بحضور رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، والقائمين على منظومة الشكاوى.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الإدارات القائمة على منظومة الشكاوى، خاصة أن الوزارة تولي الشكاوى الواردة من المواطنين عبر المنظومة أو خطوط الوزارة الساخنة، أو عبر وسائل الإعلام المختلفة أولوية خاصة في التعامل معها وسرعة الاستجابة لها، حيث إن هدف الوزارة العمل على حل مشاكل المواطنين والتعامل معها بمنتهى الشفافية.

واستعرض الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الوزارة لقياس رضا المواطن بشأن الخدمة المطلوبة ومستوى استجابة الوزارة لطلباته، بالإضافة إلى قياس أداء القائمين على هذه الخدمة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود القائمين على منظومة الشكاوى والخطوط الساخنة التابعة للوزارة، موجهة بالعمل على تحليل البيانات الواردة على المنظومة، والحفاظ على سرعة الأداء في الرد والاستجابة على شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام أدوات مختلفة لقياس رضا المواطن عن الاستجابة للشكاوى الواردة منه.

الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي قد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسة رانيا عزت رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة لمتابعة الشكاوى والطلبات الواردة للوزارة وعضوية رؤساء الإدارات المركزية، وذلك تنفيذاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2564 لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين.