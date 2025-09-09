الخارجية الإماراتية تندد بالهجوم الإسرائيلي على اجتماع قادة حماس بالدوحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 06:24 مساءً - نددت وزارة الخارجية الإماراتية بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعا لقادة حماس في الدوحة.

وقال وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد إن التمادي بمثل هذه الهجمات المتهورة في ظل غياب موقف دولي رادع وحاسم ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي

وشدد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري ويحذر من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي

وأعلن مصدر فى حركة حماس نجاه الوفد القيادي بالحركة من الهجوم الذى استهدف اجتماعهم في الدوحة.

وكان جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد أعلن تنفيذ هجوم على قيادة حماس في الدوحة قطر، وأفاد بيان بأن القادة المستهدفين مسؤولون عن عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى إدارة عمليات الجماعة لسنوات قبل ذلك.

وأكد مسؤول إسرائيلي لصحيفة جيروزالم بوست أن خليل الحية، زعيم حماس، كان أحد أهداف العمليات. ولم يتم تأكيد وفاته بعد وأفاد مسؤولون إسرائيليون لصحيفة أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالهجوم وأن ترامب "الضوء الأخضر".