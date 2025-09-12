عمارة عن اعتذار بيبو : فرصة لتجديد الدماء.. والخطيب لازم يخلي باله من صحته

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 سبتمبر 2025 05:24 مساءً - علق محمد عمارة نجم الأهلي السابق على قرار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشأن نيته عدم الترشح لنفس المنصب في الانتخابات المقبلة، والتي ستجرى خلال الشهرين القادمين.

قال عمارة في تصريحات خاصة: "كويس عشان يدي فرصة لحد غيره يتولى المنصب وتجديد الدماء ".

وعن رأيه في المرشح الذي يراه مناسبا لتولي رئاسة الأهلي في الفترة القادمة، رد: "لا يوجد مرشح بعينه".

وبسؤاله عن توجيه رسالة إلى الخطيب بعد قرار عدم الترشح للانتخابات أكد في رد مقتضب: "ربنا يكرمه ويخلي باله من صحته".

كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد استقر علي عدم الترشح في انتخابات الأهلي القادمة لظروف صحية وهو ما أخطر به مجلس إدارة النادي خلال الاجتماع أمس الخميس بعد أن عقد جلسة مع اللاعبين في الساعات التي سبقت الاجتماع .

وحقق الأهلي في عهد الخطيب العديد من البطولات والانجازات في مقدمتها حصد بطولة دوري أبطال أفريقيا لأربع مرات بالإضافة إلي حصد الدوري الممتاز في 6 نسخ وايضا بطولة كاس مصر في 3 نسخ وكأس السوبر المحلي في 6 مرات وايضا الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في 3 نسخ.