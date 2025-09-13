نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي: 257 مليون جنيه منحًا لدعم 206 جمعية ومؤسسة أهلية خلال 6 أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حول أنشطة الصندوق خلال الفترة من مارس وحتى أغسطس الماضي.

وأوضح التقرير أن الصندوق قدّم منحًا مالية بإجمالي 257.5 مليون جنيه لصالح 206 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية.

وشملت المنح:

قطاع الدفاع الاجتماعي: 45 جمعية بإجمالي 48.6 مليون جنيه (18.86%).

45 جمعية بإجمالي 48.6 مليون جنيه (18.86%). مشروعات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة: 98 جمعية بإجمالي 57.5 مليون جنيه (22.32%).

98 جمعية بإجمالي 57.5 مليون جنيه (22.32%). الرعاية المؤسسية والأسرية والمسنين: 46 جمعية بإجمالي 46.6 مليون جنيه (18.11%).

46 جمعية بإجمالي 46.6 مليون جنيه (18.11%). الإغاثة: 3 جمعيات بإجمالي 97.6 مليون جنيه (37.89%).

3 جمعيات بإجمالي 97.6 مليون جنيه (37.89%). المواطنة: 11 جمعية بإجمالي 4.1 مليون جنيه (1.6%).

11 جمعية بإجمالي 4.1 مليون جنيه (1.6%). سكن كريم: جمعية واحدة بقيمة 222 ألف جنيه.

جمعية واحدة بقيمة 222 ألف جنيه. الطفولة المبكرة بالمناطق الحضرية: جمعية واحدة بقيمة 900 ألف جنيه.

جمعية واحدة بقيمة 900 ألف جنيه. مشروعات أخرى: جمعية واحدة بقيمة 200 ألف جنيه.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز كفاءة العمل الأهلي وزيادة أثره المجتمعي عبر تمويل المشروعات التنموية، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي وبناء شراكات استراتيجية.

وكان مجلس إدارة الصندوق، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، قد استعرض الأسبوع الماضي أبرز أنشطة الصندوق، ومنها إطلاق حملة "إفطار أهالينا" لتوزيع الوجبات والسلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب تنظيم مسابقتي "أهل الخير 1" و"أهل الخير 2"، ومناقشة برنامج لتعزيز قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية.

كما تم استعراض المنصات الرقمية الجديدة للصندوق التي ستتيح خدمات متنوعة للجمعيات الأهلية والاتحادات والمتطوعين، والمقرر إطلاقها قريبًا.