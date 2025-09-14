موعد مباراة الأهلي وإنبى فى الدوري المصري والقناة الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 02:12 مساءً - موعد مباراة الأهلى مع إنبى الليلة فى دوري نايل هو الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد المقاولون العرب بالمسابقة المحلية في سهرة كروية لن تنقصها الإثارة والمتعة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى

تنقل قناة أون سبورت حصريًا مباراة الأهلى وإنبى مع استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، لتقديم قراءة شاملة في الأداء الفني وخطط الفريقين.

مواجهات الأهلي وإنبى

لعب الفريقان 45 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بـ الدوري الممتاز منذ صعود إنبي موسم 2002-2003، كانت المباراة الأولى يوم 10 يناير 2003، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد جودة وأحمد بلال، وآخر مباراة في 30 ديسمبر الماضي، وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 31 مباراة، وفاز إنبي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في عشر مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 84 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً. أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5-1 موسم 2012-2033، وبنتيجة 4-1 موسم 2017-2018.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين،محمد بركات برصيد سبعة أهداف وعماد متعب برصيد خمسة أهداف، ثم فلافيو أمادو وعلي معلول ومروان محسن ومحمود كهربا برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم.

قائمة الأهلى لمواجهة إنبى

جاءت قائمة الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.