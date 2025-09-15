ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 10:28 صباحاً - يبدأ ملك إسبانيا فيليب السادس وملكة إسبانيا غدا الثلاثاء، زيارة دولة إلى مصر بدعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وسيرافق الملك والملكة، خلال زيارتهما الأولى إلى مصر والتي تستمر لمدة 4 أيام، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسيه مانويل ألباريس.

وذكرت سفارة إسبانيا بالقاهرة نقلاً عن الخارجية الإسبانية اليوم الاثنين، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيستقبل الملك والملكة في قصر الاتحادية، حيث ستُقام مراسم استقبال رسمية.

كما سيقوم ملك وملكة إسبانيا بسلسلة من الزيارات لمشاريع اقتصادية وثقافية وعلمية إسبانية في القاهرة والأقصر، بما في ذلك البعثات الأثرية.

وسيُعقد خلال الزيارة منتدى الأعمال الإسباني المصري لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

تأتي الزيارة في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وإسبانيا، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإسبانيا في فبراير 2025.

وتمثل هذه الزيارة فرصة سانحة لمواصلة تعزيز الروابط التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتعاونية والإنسانية العميقة القائمة بين مصر وإسبانيا.