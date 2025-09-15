بعد قليل .. بدء مراسم احتفالية حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً - تبدأ بعد قليل، احتفالية مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد، بحضور وزير العدل المستشارعدنان فنجري، ورئيس محكمة النقض والمجلس القضاء الأعلى، المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش، والنائب العام المستشار محمد شوقي، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ولفيف من قيادات الوزارة والنيابة العامة .

وتُعقد الاحتفالية الخاصة بحلف يمين أعضاء النيابة العامة الجدد، في الحادية عشرة من صباح اليوم الإثنين، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل، في العاصمة الادارية الجديدة.