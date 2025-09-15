أردوغان: يجب ردع إسرائيل بتكثيف وتيرة العقوبات عليها تحت سقف القانون الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 05:24 مساءً - قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إنه يجب ردع إسرائيل بتكثيف وتيرة العقوبات عليها تحت سقف القانون الدولي، متابعا: "عدم محاسبة إسرائيل دفعها للاستمرار في تنفيذ انتهاكاتها".

وأضاف خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة".

وشدد الرئيس التركي على رفض عمليات التهجير والإبادة والتقسيم التي تقوم بها إسرائيل بالأراضي الفلسطينية

وانطلقت القمة العربية الإسلامية فى العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى ستناقش مشروع البيان المقدم من الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة الذى عقد أمس الأحد بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي محمد إبراهيم طه ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية.

أدان مشروع البيان الصادر عن القمة العربية - الإسلامية في الدوحة، الأحد، الهجوم الإسرائيلي الذي وصفه بـ"الجبان وغير الشرعي" والذي استهدف العاصمة الدوحة. معتبرة أنه يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وتهديدا للسلم والأمن الإقليميين.

