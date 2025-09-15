الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية، عن انقطاع المياه غداً الثلاثاء الـ 16 من شهر سبتمبر الجاري عن عدد من المناطق حيث تُجرى أعمال صيانة ضرورية تستلزم ضرورة وقف ضخ المياه لحين الانتهاء منها.

دبروا احتياجاتكم.. انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق غداً الثلاثاء

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه من المقرر قطع المياه غداً الثلاثاء الـ 16 من شهر سبتمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحاً لمدة 8 ساعات حتى الساعة الـ 5 مساءً من نفس اليوم.

وبشأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، فكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية، أن تتأثر عدد من المناطق في مدينة دكرنس وذلك على قرى “أشمون الرمان ـ دموة ـ نجيب ـ كفر أبو ناصر ـ ديمشلت”، وذلك نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال ربط خطوط مياه رئيسية قطر 400مم على 600مم بدكرنس.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية، المواطنين وأصحاب المستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، خلال فترة الانقطاع حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال أعمال الربط التي مقرر لها أن تستمر لمدة 8 ساعات.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، إلى أنها ستعمل على توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بالانقطاع يمكن طلبها بشكل مجاني من خلال الاتصال على الخط الساخن على رقم 125 من أي تليفون محمول، مشيرة إلى أنها ستعمل على إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال المقررة.