الرئيس أمام قمة الدوحة: المساس بأي دولة عربية أو إسلامية مساسٌ بجميع دولنا وبأمننا المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 06:36 مساءً - - ندعو لاتخاذ إجراءات عملية ورادعة لمنع تكرار العدوان الإسرائيلي ضد شعوبنا وأمتنا - مفتاح الأمن والاستقرار يكمن في وقف حرب الإبادة والتهجير وسرقة الأرض والأموال وإنهاء الاحتلال - العدوان المتواصل على فلسطين والمتكرر على دول عربية وإسلامية آخرها قطر يتطلب موقفا عربيا وإسلاميا حاسما وتدخلاً من الولايات المتحدة ومجلس الأمن.



جدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، تضامن دولة فلسطين ووقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة، في وجه الاعتداء الإسرائيلي الغاشم، مؤكدا أن المساس بأي دولة عربية أو إسلامية هو مساسٌ بجميع دولنا، وبأمننا المشترك.

وطالب سيادته في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدوانها المتكرر ضد شعوبنا وأمتنا، داعيا لاتخاذ إجراءات عملية ورادعة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وجدد الرئيس التأكيد على أن مفتاح الأمن والاستقرار في منطقتنا يكمن في وقف حرب الإبادة والتهجير وسرقة الأرض والأموال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد سيادته أنه وفي ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين، والمتكرر على دول عربية وإسلامية وآخرها قطر، لا يمكن للحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل أن تكون شريكاً في الأمن والاستقرار في منطقتنا، الأمر الذي يتطلب موقفا عربيا وإسلاميا حاسما، وتدخلاً من الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي لوقف هذه الممارسات المارقة من دولة الاحتلال.