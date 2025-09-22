أخبار مصرية

أمن بورسعيد يضبط طرفى مشاجرة بحوزتهم أسلحة بيضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 03:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وإستخدام الأسلحة البيضاء ببورسعيد.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 سبتمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة الزهور ببورسعيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول، بائعان أحدهما مصاب بجروح، وطرف ثانى عاطلان أحدهما مصاب بجروح، جميعهم مقيمين بدائرة القسم تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابتهم المنوه عنها. 

 

وأمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى.

 

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

