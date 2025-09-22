نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تطلق النسخة الثانية من البرنامج التدريبي التنشيطي للعاملين بإدارات الجمعيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي النسخة الثانية من أوسع برنامج تدريبي تنشيطي للعاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية للجمعيات بالديوان العام، وذلك حول آليات ومستجدات العمل الأهلي، في إطار خطة الوزارة لتنمية وبناء قدرات العاملين، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكد الأستاذ عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات، خلال افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التدريب يستهدف رفع كفاءة الكوادر الفنية وتعزيز مهارات العاملين في إدارات الجمعيات على مستوى المديريات والوحدة المركزية، بما يضمن تحسين مستوى الأداء وسرعة إنجاز الخدمات. وأوضح أن البرنامج يركز على صقل الخبرات وإطلاع المشاركين على أهم الضوابط والآليات والمستجدات في مجال العمل الأهلي، بما يواكب الجهود التنموية للدولة ويعزز القدرة على مواجهة التحديات.

وأشار حسني إلى أن البرنامج تناول عدة محاور رئيسية، من بينها: أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، آليات المراجعة المالية والإدارية، ضوابط تراخيص جمع المال، المنح الأجنبية، وآليات مكافحة تمويل الإرهاب. كما تطرق التدريب إلى إجراءات التأسيس ومد النشاط، استخدام المنظومة الإلكترونية للجمعيات، الحوكمة والرقابة الداخلية، إعداد الميزانيات والتقارير المالية والإدارية، والإعفاءات الجمركية للجمعيات.

ونُفذ البرنامج التدريبي من خلال الوحدة المركزية للجمعيات بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، وشارك فيه قيادات العمل بالوحدة، وهم: الأستاذة هند عبد الظاهر مدير عام المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي، والأستاذ صلاح فتحي مدير عام القيد والتصاريح والدعم الفني، والأستاذ عمرو طه مدير عام متابعة شؤون الجمعيات.

وشارك في التدريب نحو 100 متدرب من موظفي مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، حيث شهدت جلسات العمل وورش التدريب مناقشة موسعة حول التحديات العملية وسبل تطوير الأداء بما يتماشى مع المعايير القانونية والتنظيمية.

