أخبار مصرية

وزير الخارجية يستضيف الدول الأعضاء في منصة الدول المقترضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 05:28 مساءً - التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين ٢٢ سبتمبر، بممثلين الدول الأعضاء في منصة الدول المقترضة في الجلسة التي نظمتها مصر وزامبيا على هامش الشق رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

 

تناول اللقاء سبل المضي قدماً لتدشين منصة الدول المقترضة المنبثقة من "التزام اشبيلية " الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عقد في اشبيلية عام ٢٠٢٥، بهدف دفع الحوار، وتبادل الرؤى وتمثيل الدول النامية وتوحيد مواقفها في المناقشات المتعلقة بالديون السيادية.

 

أعرب وزير الخارجية عن حاجة الدول النامية لإصلاح الهيكل المالي العالمي بحيث يتم تمثيل الدول النامية في الإدارة الاقتصادية العالمية خاصة مع ازدياد التحديات الناجمة عن التغير المناخي وارتفاع مستويات من الديون السيادية بما يزيد من عبء الديون المتصاعد وتكاليف الاقتراض الكبيرة وارتفاع خدمة الديون، مما يعيق قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

 

في هذا السياق، أشار د. بدر عبد العاطي الى أهمية دور المنصة للدفع بمصالح الدول النامية في موضوعات الديون في مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك في أية عملية تفاوضية حكومية قد يتم تدشينها حول الديون، مشيراً الى ضرورة العمل بسرعة وبشكل جماعي لتحسين هيكل الديون الدولية ودعم قدرة الدول النامية على تحمل الديون وتجنب أزمة ديون عالمية.

 

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

