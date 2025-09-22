انعقاد مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع رؤية جديدة للوقاية من الأمراض

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 07:32 مساءً - قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنها ستشارك بالأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر 2025، مضيفة أنه سيجتمع قادة العالم لتسريع وتيرة إحراز تقدم بشأن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وستكون الصحة موضوعًا محوريًا، حيث سيجتمع رؤساء الدول والحكومات في 25 سبتمبر 2025 لوضع رؤية جديدة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها وتعزيز الصحة النفسية والعافية بحلول عام 2030 وما بعده من خلال إعلان سياسي جديد وطموح.

وسيؤكد الإعلان من جديد الالتزام العالمي بخفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030، وتوسيع نطاق إتاحة خدمات الصحة النفسية.

وسيعرض أيضًا خطة عمل مدتها 5 سنوات تتضمن تدخلات ذات أولوية ومسندة بالبيّنات وعالية المردود لتخفيف عبء الأمراض غير السارية، وتعزيز نظم الصحة النفسية، والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة.

وأضافت المنظمة، أن الأمراض غير السارية قضية صحية كبرى على الصعيدين العالمي والإقليمي على حدٍّ سواء، فهي مسؤولة عن 74% من الوفيات في العالم، في حين تؤثر حالات الصحة النفسية على ما يقرب من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وفي إقليم شرق المتوسط، تحصد الأمراض غير السارية أرواح 2.8 مليون شخص سنويًّا، ولا تزال تحديات الصحة النفسية قائمة، وتتفاقم كلٌ من الأمراض غير السارية وحالات الصحة النفسية بسبب النزاع والنزوح والنقص المزمن في الاستثمار.

وأشار البيان إلى أن الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ستتولى تمثيل الإقليم في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب وفد تقني.

وقالت الدكتورة حنان: "إن منظمة الصحة العالمية ملتزمةٌ بدعم البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية"، مضيفة، "إننا ملتزمون أيضًا، على الصعيد الإقليمي، بتخفيف عبء الأمراض غير السارية وحالات الصحة النفسية، وندعو القيادة العالمية إلى الاستثمار في النظم الصحية التي تقدم الخدمات الأساسية لجميع الناس في كل مكان".

وستركز مشاركة الدكتور حنان على ما يلي:

- عرض التقدم المُحرَز والتحديات الإقليمية في مجال استئصال شلل الأطفال والتهاب الكبد، والتصدي للأمراض غير السارية والصحة النفسية.

- ربط الالتزامات العالمية بالواقع الإقليمي.

- تعزيز إبراز دور الجهات المانحة وتعزيز الشراكات مع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية.

- أحداث صحية رئيسية أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ستحتل الصحة مكانًا بارزًا في العديد من الأحداث الأخرى ذات الأثر الكبير خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشمل جدول أعمال الأسبوع الرفيع المستوى "بعثة الـ 100 يوم" التي يجريها الائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة بشأن تسخير الذكاء الاصطناعي للوقاية من الجوائح في المستقبل، والمائدة المستديرة لقمة كونكورديا بشأن قدرة التواصل الاجتماعي على إحداث الشفاء، وسيشهد الأسبوع أيضًا إطلاق منظمة الصحة العالمية لأطلس الصحة النفسية لعام 2024 وتقرير الصحة النفسية في العالم اليوم.

وستبحث المناقشات أوجه التداخل بين تَغيُّر المناخ والصحة، ومستقبل نظم استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال الصحة، ودور الذكاء الاصطناعي في التأهُّب لحالات الطوارئ، وستجمع مائدة مستديرة رفيعة المستوى بشأن الضرائب الصحية، تستضيفها بلومبرج، لمناقشة الاستراتيجيات المالية من أجل مجتمعات أوفرَ صحة، وسيسلط حدث جانبي مخصص لسرطان الأطفال الضوء على الجهود العالمية الرامية إلى تحسين الرعاية والحصائل للأطفال المصابين بالسرطان.

وسيُعقَد أيضًا حدثٌ جانبي رفيع المستوى بعنوان "إحداث ثورة في رعاية المصابين بالأمراض غير السارية: توسيع نطاق الحصول على الرعاية من خلال الرعاية الصحية الأولية" في إطار الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، وتشترك في تنظيم هذا الحدث حكومتا المملكة العربية السعودية والمكسيك، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، وسيُسلّط الضوء على كيفية إحداث الرعاية الصحية الأولية لتحوّلٍ في التدبير العلاجي للأمراض غير السارية، وكيف يمكن لها أن تحد من الأعباء الاقتصادية، وتُحسِّن العافية، وسوف يتبادل وزراء الصحة والقادة من أنحاء العالم والشركاء الاستراتيجيات والمبادرات الناجحة الرامية إلى النهوض بالرعاية المنصفة التي تُركِّز على الناس.