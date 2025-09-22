رئيس الوزراء يحضر اجتماع رفيع المستوى بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمى الرابع للمرأة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 07:32 مساءً - حضر اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، الذي يقام تحت شعار: "إعادة الالتزام وتوفير الموارد وتسريع تنفيذ إعلان ومنصة عمل بكين لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"، وذلك بحضور السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ80، تحت شعار "معا أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

ويهدف الاجتماع إلى استعراض التقدم المحرز منذ مؤتمر بكين التاريخي عام ١٩٩٥، وتسليط الضوء على الإنجازات والممارسات الفضلى والفجوات والتحديات المستمرة في مسيرة النهوض بالمساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.

ويبرهن الاحتفاء بالذكرى الـ 30 لوثائق بكين على استمرار الالتزام الدولي بحماية وتعزيز حقوق المرأة، بالتكامل مع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وشاركت مِصرُ في صياغة إعلان ومنهج عمل بكين، وتستمر في مناصرة تمكين المرأة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة في ظل التحديات الدولية الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها.

وأن ذلك يؤكد دعم مصر لتعزيز دور المرأة وقيادتها في عمليات صنع وحفظ السلم والأمن، وهو جوهر الخطة الوطنية حول المرأة والسلم والأمن، لدعم الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة.