إلغاء هدف ثان لبيراميدز ضد الأهلى السعودى فى كأس الإنتركونتيننتال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 11:28 مساءً - الغى حكم لقاء فريق بيراميدز بطل أفريقيا ومضيفه الأهلي السعودي بطل آسيا، هدفا للفريق السماوي في الدقيقة 63 سجله فيستون ماييلى بداعى التسلل، في اللقاء المقام حاليا على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، على لقب بطولة كأس القارات الثلاث، في إطار كأس الإنتركونتيننتال في نسختها هذا الموسم.

وكان بيراميدز قد تأهل إلى هذه المواجهة بعدما تفوق بثلاثية نظيفة على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول، ليضمن بذلك مليون دولار مكافأة الانتصار، ويضرب موعدًا قويًا مع بطل السعودية.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي السعودي، وجاء التشكيل على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي، وفي الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلاكة، والهجوم: فيستون ماييلي".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - علي جبر - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - دودو الجباس - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا.

بينما ضم تشكيل اهلي جدة ضد بيراميدز: "إدوارد ميندي، محمد عبدالرحمن، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، ماتيو دامس، فرانك كيسيه، أتانجانا، إنزو ميلوت، رياض محرز، جالينو ويندرسون، إيفان توني".

اجتمعت أحلام بيراميدز وأهلي جدة في نقطة واحدة، حيث توج كلاهما بلقب قاري للمرة الأولى في تاريخهما، إذ حصد السماوي بدوري أبطال أفريقيا، وظفر الراقي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

يتأهل الفائز من اللقاء المرتقب بين بيراميدز والأهلي السعودي، إلى المرحلة النهائية المجمعة للبطولة المقررة في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، لمواجهة الفائز من ديربي الأمريكتين، وسيحصل على مكافأة مالية تبلغ مليوني دولار، في خطوة تفتح آفاقًا جديدة أمام بيراميدز في مشواره القاري.