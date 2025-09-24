نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان في قائمة ستانفورد لأكثر 2% من علماء العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اعتزازه الكبير بإنجاز أساتذة الجامعة بعد إدراج مجموعة منهم في قائمة جامعة ستانفورد لأكثر 2% من علماء العالم استشهادًا بأبحاثهم العلمية لعام 2024-2025. جاء ذلك ضمن اختيار 160 ألف عالم يمثلون 149 دولة، في 22 تخصصًا علميًا و176 تخصصًا فرعيًا.

وأوضح قنديل أن هذا الإنجاز يعكس تفرد وتميز أساتذة جامعة حلوان وريادتهم الدولية بفضل جهدهم المتواصل وإسهاماتهم البحثية المؤثرة التي تدعم التنمية وخدمة المجتمع، موجهًا التهنئة للأساتذة الذين وردت أسماؤهم في القائمة المرموقة، معتبرًا النجاح امتدادًا لمسيرة الجامعة في دعم البحث العلمي والابتكار.

دعم متواصل للبحث العلمي

من جانبه، أشار الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، إلى أن جامعة حلوان تولي البحث العلمي اهتمامًا خاصًا، وتوفر بيئة محفزة للباحثين عبر تشجيع النشر الدولي والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية. وأضاف أن إدراج أساتذة الجامعة في قائمة ستانفورد يعد ثمرة للدعم المستمر الذي تقدمه الجامعة في سبيل تعزيز مكانتها البحثية عالميًا.

أسماء العلماء المكرمين

كلية العلوم

د. مجدي الحجري – قسم الفيزياء

د. جلال الجميعي – قسم الكيمياء

د. حنان بسيوني – قسم الكيمياء

د. محمد دخليل – قسم علم الحيوان

د. أشرف درويش – قسم الرياضيات

د. محمد عبد العزيز – قسم الرياضيات

د. حنان حسين – قسم الكيمياء

د. محمد صالح – قسم الكيمياء

د. أحمد عصمت عبد المنعم – قسم علم الحيوان والحشرات

د. عبد الفتاح بدر – قسم نبات وميكروبيولوجي

كلية الهندسة بالمطرية

د. محمد جابر جادو – قسم هندسة القوى الميكانيكية

د. خيري السيد – قسم هندسة القوى الميكانيكية

كلية الهندسة بحلوان

د. مصطفى عيسى (رحمه الله) – قسم هندسة القوى الكهربية

د. حسن فؤاد – قسم الهندسة الحيوية الطبية

د. قرني محمود – قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات

د. فاطمة هاشم – قسم الهندسة الحيوية الطبية

كلية التكنولوجيا والتعليم

د. أشرف ميمي – قسم تكنولوجيا التبريد والتكييف

د. وليد محمد رشاد دعوش – قسم تكنولوجيا الإنتاج

د. هاني أحمد مصطفى – قسم علوم أساسية

كلية الطب

د. محمد محمود القصاص – قسم الأمراض المتوطنة

كلية الصيدلة

د. محمد نصر – قسم الصيدلانيات

إن إدراج علماء جامعة حلوان في قائمة جامعة ستانفورد لأكثر 2% من علماء العالم استشهادًا بأبحاثهم العلمية ليس مجرد تكريم فردي للأساتذة المتميزين، بل هو شهادة دولية على جودة المنظومة البحثية داخل الجامعة، ودليل على نجاح استراتيجيتها في دعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز النشر الدولي، وتوسيع قنوات التعاون مع الجامعات والمراكز العالمية. فهذا الإنجاز يعكس ما وصلت إليه الجامعة من مكانة مرموقة على خريطة البحث العلمي، ويؤكد أن الجهود المبذولة في تمكين الباحثين، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة، تؤتي ثمارها في صورة إنجازات معترف بها دوليًا.

ويحمل هذا التقدير العالمي رسالة واضحة بأن جامعة حلوان باتت لاعبًا أساسيًا في منظومة المعرفة العالمية، وقادرة على المساهمة في حل التحديات العلمية والتنموية التي تواجه المجتمع محليًا وإقليميًا ودوليًا. كما يفتح الباب أمام أجيال جديدة من الباحثين الشباب للاقتداء بنماذج مضيئة من أساتذتهم الذين رفعوا اسم الجامعة عاليًا في المحافل البحثية.

وبهذا الإنجاز، تؤكد جامعة حلوان أنها تسير بخطوات ثابتة نحو العالمية، مستندة إلى رصيد كبير من الكفاءات العلمية، وإلى رؤية طموحة تجعلها في صدارة المؤسسات الأكاديمية التي تدعم الإبداع وتبني المستقبل.