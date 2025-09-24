الارشيف / أخبار مصرية

نقابة العلاج الطبيعي: تصوير المرضى أثناء الجلسات مخالفة تستوجب التحقيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 01:59 مساءً -  

أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، تنبيها هاما للأطباء العاملين بالمراكز الخاصة، شددت فيه على ضرورة الحفاظ على أسرار المرضى وعدم تصويرهم أثناء جلسات العلاج.

 

وأكدت النقابة في بيانها أن الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق أو نشر صور للمرضى يعد مخالفة لقوانين وآداب المهنة، مشيرة إلى أن من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال سيحال للتحقيق فورا.

 

 

وأوضح البيان أن النقابة لن تتهاون في مواجهة هذه الظاهرة حفاظا على كرامة المرضى وصونا لسمعة مهنة العلاج الطبيعي، لافته إلى أن التنبيه أرسل في صورة مبلغة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، وعدد من الجهات المسؤولة الأخرى.

