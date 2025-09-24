بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.. وزارة الداخلية تصطحب أبناء الشهداء إلى مدارسهم (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 01:59 مساءً - تخليداً لذكرى الشهداء التى ستظل سيرتهم العطرة فى ذاكرة الوطن وتبقى تضحياتهم وبطولاتهم موضع فخر وإعتزاز على مر التاريخ .. فقد حرصت وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لأبناء وأسر الشهداء فى مختلف المناسبات.

وتزامناً مع اليوم الدراسى الأول.. فقد قامت وزارة الداخلية بإيفاد عدد من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن لإصطحاب أبناء الشهداء إلى المدارس بمناسبة العام الدراسى الجديد، تأكيداً على أن تضحيات آبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة ستظل دوماً وساماً على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال فى التضحية والفداء.

وقد أعرب أبناء الشهداء عن فخرهم وإعتزازهم بحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم مختلف المناسبات عرفاناً بالدور الوطنى الذى قام به آبائهم وذويهم الذين إستشهدوا دفاعاً عن أمن وإستقرار الوطن.

ومن جانبهم أعرب القائمين على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوى لتتعرف الأجيال القادمة على تضحيات الرجال الذين قدموا أرواحهم من أجل مستقبل مشرق يملؤه الأمل والأمان.