استهلالًا لمشاركة وزارة السياحة والآثار رسميًا لأول مرة في فعاليات معرض موناكو الدولي لليخوت بدولة فرنسا

أحمد جودة - القاهرة - في مُستهل مشاركة وزارة السياحة والآثار رسميًا لأول مرة في فعاليات معرض موناكو الدولي لليخوت (Monaco Yacht Show) والذي يُقام حاليًا بإمارة موناكو بدولة فرنسا ويُعد أهم حدث دولي لصناعة اليخوت على المستوى العالمي، عقد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لقاء مع Bernard d'Alessandri الأمين العام ومدير نادي موناكو لليخوت، وJose Marco Casellini رئيس مجلس إدارة شركة Monaco Marina Management، إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة اليخوت.

وتناول الاجتماع الحديث عن أهمية صناعة سياحة اليخوت ولا سيما في ظل الأنشطة المختلفة المرتبطة بها ودورها في تحريك سلاسل الإمداد للصناعات والأنشطة المختلفة وما تدره من دخل كبير للدول.

ومن جانبه، أكد الوزير على أهمية سياحة اليخوت في مصر ولا سيما في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية والدولة المصرية نحو التطوير والترويج لهذا المنتج السياحي، مشيرًا إلى أن مصر تُعد مقصدًا ينمو ويتطور بشكل كبير في هذا المجال.

وتم خلال الاجتماع، الحديث عن أهمية مصر وموقعها الاستراتيجي، وما تمتلكه من إمكانات كبيرة تؤهلها للانطلاق في مجال صناعة سياحة اليخوت سواء على البحر المتوسط أو البحر الأحمر لكي تكون مركزًا مهمًا لهذه الصناعة. كما تم تبادل الرؤى والمقترحات حول سبل وآليات تطوير هذا المجال بشكل أكبر في مصر، والتي تضمنت أهمية إنشاء مراكز لصيانة اليخوت بالتعاون مع شركات محلية وعالمية، نظرًا لاحتياج اليخوت الدائم لأعمال الصيانة.

وتطرق الوزير للحديث عن بعض المناطق السياحية الجديدة بالمقصد المصري ومنها الساحل الشمالي ومدينة رأس الحكمة وبعض المشروعات القائمة بهم، مشيرًا إلى ما تتمتع به هذه المنطقة من موسم سياحي طويل وتنوع وغني كبير في المنتج السياحي المصري.

كما شهد الاجتماع مناقشات حول أفضل المناطق التي يُمكن الاستثمار السياحي فيها، حيث تم التأكيد على ما تمتلكه منطقة الجلالة من إمكانات تؤهلها لتكون مركزًا لسياحة اليخوت بفضل موقعها المتميز.

وخلال اللقاء، قام ممثلو شركة Monaco Marina Management، باستعراض أبرز أنشطة وأعمال الشركة ومقترحاتها للتعاون المشترك في هذا المجال.

كما قدموا عرضًا تقديميًا حول خبرات الشركة في مجالات الاستشارات والتقييم والاستدامة وبناء اليخوت، باعتبارها شريكًا لنادي يخت موناكو ولها أعمال في عدد من الدول العربية.

وقد اتفق الجانبان على مواصلة العمل والتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال تطوير صناعة اليخوت والمراين.

وقدم الوزير لهم دعوة لزيارة مصر في أقرب وقت.

كما قام الوزير بجولة داخل نادي يخت موناكو، اطلع خلالها على الأماكن المختلفة بداخله، واستعراض القدرات والأقدمية للنادي حيث يعد من أكبر وأعرق نوادي اليخوت في العالم منذ تأسيسه في القرن الماضي ويضم ٢٥٠٠ عضو، وأن ٨ من أكبر ١٢ يخت في العالم يمتلكها أعضاء بالنادي.

حضر اللقاء السفير عمرو الرشيدي قنصل مصر العام في مرسيليا، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.



