نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الطلاب الوافدين يستضيف فعاليات البطولة الرياضية في الألعاب الفردية للطلاب الوافدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار تنفيذ خطة الوزارة التي تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمنصة تعليمية إقليمية رائدة، ووجهة مفضلة للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، بما يعزز مكانة مصر كمركز للمعرفة والثقافة في المنطقة، مشيرًا إلى تكثيف جهود تنفيذ مبادرة "ادرس في مصر" التي تركز على بناء بيئة تعليمية وثقافية متكاملة، تتيح للطلاب الوافدين تجربة أكاديمية وحياتية متميزة داخل الجامعات المصرية، وتدعم دمجهم في الأنشطة الجامعية المتنوعة سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية.

وفي هذا الإطار، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، استضاف نادي الطلاب الوافدين بحي السفارات بمدينة نصر، فعاليات البطولة الرياضية التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب الوافدين التابعة للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين في الألعاب الفردية، وشملت: (الشطرنج، تنس الطاولة، البلياردو)، وذلك ضمن الأنشطة الرياضية التي تُقام بنوادي الطلاب الوافدين.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالغني، أن البطولة شهدت مشاركة 56 طالبًا وطالبة يمثلون عدة دول عربية وأجنبية: (البحرين، الأردن، الهند، بنجلاديش، نيبال، السودان، أفغانستان، جنوب السودان، نيجيريا، فلسطين، سوريا، اليمن، باكستان).

وجاءت النتائج على النحو التالي:

في بطولة البلياردو حصل الطالب عبدالله عودة من فلسطين على المركز الأول، فيما جاء عبدالسميع من باكستان في المركز الثاني، بينما حصد مازن بشير أحمد من فلسطين المركز الثالث.

وفي منافسات تنس الطاولة، فاز محمد عادل عودة من فلسطين بالمركز الأول، يليه يوسف معتصم من السودان في المركز الثاني، ثم محمد المجتبي من السودان في المركز الثالث.

وفي بطولة الشطرنج، فقد توّج محمد الميسر من السودان بالمركز الأول، وجاء محمد آدم بوهار من الهند في المركز الثاني، فيما حصل سيد تواب من أفغانستان على المركز الثالث.

وأشار الدكتور أحمد عبدالغني إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي انسجامًا مع المبادئ السبعة للمبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية EGY-AID التي تركز على دمج الطلاب الوافدين في المجتمع الجامعي المصري، وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم إلى جانب تحصيلهم الأكاديمي، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم ويؤهلهم ليكونوا سفراء لمصر في أوطانهم.

وأعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في البطولة، وأكدوا أن مثل هذه الأنشطة تمنحهم فرصة للتعارف وتبادل الخبرات مع زملائهم من مختلف الجنسيات، وتضيف إلى تجربتهم التعليمية في مصر بُعدًا رياضيًا واجتماعيًا متميزًا.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الطلاب الوافدين يُعد أحد أبرز الأندية التابعة للإدارة العامة لشؤون الطلاب الوافدين، ويُساهم في تجميع الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، ويهدف إلى توفير بيئة متكاملة لممارسة الأنشطة المتنوعة التي تسهم في صقل شخصية الطالب وتنمية مواهبه، بما يدعم مسيرته الأكاديمية داخل الجامعات المصرية.

ويقدّم النادي مجموعة واسعة من البرامج تشمل الأنشطة الرياضية، وتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية والاحتفالات الدينية والوطنية، والأسابيع الثقافية، والمسابقات الفنية، كما يحرص النادي على تنظيم أنشطة اجتماعية وترفيهية ورحلات إلى مختلف المدن والمعالم السياحية في مصر، التي تتيح للطلاب التعرف على الحضارة المصرية والانخراط بشكل أكبر في المجتمع.