مكتبة الإسكندرية تستضيف ندوة "دور الثقافة الوطنية في حماية الجبهة الداخلية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 سبتمبر 2025 01:40 مساءً -

تستضيف مكتبة الإسكندرية، ندوة تحت عنوان "دور الثقافة الوطنية في حماية الجبهة الداخلية"، الساعة السابعة مساء الأحد الموافق ٢٨ سبتمبر، بحضور نخبة من رجال السياسة والفن والقانون والصحافة، على رأسهم الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، والفنان تامر عبد المنعم وكيل وزارة الثقافة، والدكتور خالد هنو الفنان التشكيلي وموثق الإسكندرية، والخبير الدستوري الدكتور أسامة البدرشيني، والكاتب الصحفي سمير الجمل.

يناقش المتحدثون فى الندوة تحديات المرحله الحالية على الأمن القومي المصري، وأهمية دور الجبهة الداخليه في حماية الدولة المصرية وقت الأزمات، باصطفافها خلف قيادتها والرفض التام والقاطع لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، كما تناقش الندوة دور الجبهة الداخلية والقوي الناعمة في مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس والتصدي للشائعات.