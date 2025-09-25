نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ مدبولي: استثمارات إيني في مصر بقيمة 8 مليارات دولار خلال 5 سنوات تؤكد الثقة في اقتصادنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

مدبولي: استثمارات إيني في مصر بقيمة 8 مليارات دولار خلال 5 سنوات تؤكد الثقة في اقتصادنا، شهد مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا مهمًا بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث أُعلن عن خطة الشركة لضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

مدبولي: دعم رئاسي كامل وتسريع وتيرة الاستكشاف

قال رئيس الوزراء: "نثمّن التعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة إيني، التي تحظى بدعم كبير من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. نحن نتطلع إلى تسريع عمليات الاستكشاف وتطوير الحقول، خاصة في ظل استثمارات الشركة الكبرى بالسوق المصرية، التي تُعد شريكًا رئيسيًا في إنتاج الغاز."

وزير البترول: إيني تساهم بـ40% من إنتاج الغاز المصري

من جانبه، صرّح المهندس كريم بدوي وزير البترول: "شركة إيني تُعد من أكبر المستثمرين في قطاع البترول والغاز في مصر، وتُسهم وحدها بنحو 40% من إنتاج الغاز الطبيعي. نحن نقدّر اهتمامها بتوسيع نطاق التعاون، سواء في الإنتاج أو المشروعات المجتمعية لدعم المجتمعات المحلية."

بروسكو: مصر سوق واعدة وسريعة التنفيذ

أكد جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني: "ما يميز مصر أنها قادرة على تسهيل عملية الإنتاج ودخول الحقول إلى التشغيل بسرعة مقارنة بدول أخرى. كما أن التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب يمثل أساسًا مهمًا لتشجيعنا على ضخ استثمارات جديدة."

وأضاف: "خلال السنوات الخمس المقبلة، سنضخ 8 مليارات دولار بالتعاون مع شركائنا لتطوير الحقول القائمة والقيام باستكشافات جديدة. كما ندرس الدخول في مجال التعدين عن العناصر المعدنية النادرة."

تصريحات عن المسئولية المجتمعية

تابع بروسكو: "نولي أهمية كبيرة لمسئوليتنا الاجتماعية، ونعمل على دعم المجتمعات المحلية خصوصًا في قطاعات الصحة والخدمات الأساسية."

مدبولي في ختام اللقاء: شراكة مستمرة

اختتم رئيس الوزراء تصريحاته مؤكدًا: "الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار. نرحب بخطة إيني ونؤكد أننا سنقدم كل الدعم لتسريع تنفيذها."