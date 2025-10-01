نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فولهام يخطط لضم هايدن هاكني من ميدلزبره لدعم خط الوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي فولهام يضع لاعب الوسط الإنجليزي هايدن هاكني، نجم ميدلزبره البالغ من العمر 23 عامًا، ضمن أولوياته في فترة الانتقالات المقبلة.

ووفقًا لما نشره موقع Football League World، فإن إدارة فولهام ترى في هاكني إضافة قوية لوسط الملعب، خاصة بعد تألقه اللافت مع ميدلزبره في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث أثبت قدرته على الجمع بين الصلابة الدفاعية وصناعة اللعب من العمق.

ويُعد هاكني من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية خارج البريميرليغ، ما يجعله هدفًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة لفولهام الساعي لتعزيز تشكيلته بالعناصر الشابة القادرة على التطور وتقديم الإضافة على المدى البعيد.