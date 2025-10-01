الرياضة

شوبير يعلق على أزمة مصافحة حسام عبد المجيد: "اتقوا الله.. ما يحدث فتنة"

0 نشر
0 تبليغ

شوبير يعلق على أزمة مصافحة حسام عبد المجيد: "اتقوا الله.. ما يحدث فتنة"

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يعلق على أزمة مصافحة حسام عبد المجيد: "اتقوا الله.. ما يحدث فتنة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإعلامي أحمد شوبير استياءه من الانتقادات التي وُجهت إلى مدافع الزمالك حسام عبد المجيد عقب مصافحته لكل من عادل مصطفى ومحمد علي بن رمضان بعد المباراة الأخيرة.

وأكد شوبير، عبر برنامجه "مع شوبير" على راديو أون سبورت، أن ردود الأفعال الغاضبة غير مقبولة على الإطلاق، مشددًا على أن ما حدث يدخل في إطار الروح الرياضية، وأن تحويل الأمر إلى أزمة يُعتبر نوعًا من الفتنة التي لا مكان لها في الرياضة المصرية.

وأضاف أن مثل هذه التصرفات البسيطة يجب أن تُشجع لأنها تعكس قيم الاحترام بين اللاعبين، لا أن تُحوَّل إلى مادة للجدل والهجوم غير المبرر.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

قد تقرأ أيضا