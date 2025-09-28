نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزير التموين: الدولة تحملت فارق أسعار المحروقات لمنع زيادة أسعار السلع التموينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الارتفاعات السابقة في أسعار المحروقات لم تؤدِّ إلى زيادة أسعار السلع التموينية المدعمة، موضحًا أن الدولة تدخلت وتحملت فارق التكلفة للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذا الإجراء هو التخفيف عن كاهل الأسر المصرية وضمان استمرار حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، رغم الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة الاستيراد والنقل.

وأشار المصيلحي إلى أن منظومة الدعم تعمل وفق آليات محددة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأن الوزارة تواصل مراقبة الأسواق للتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية وعدم تأثرها بأي تقلبات في أسعار الوقود أو الطاقة.