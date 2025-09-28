نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الصحة: لا يوجد أي نقص في أدوية الكيماوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أنه لا صحة لما يتردد بشأن وجود نقص في أدوية الكيماوي داخل المستشفيات الحكومية أو المراكز العلاجية، مشددة على أن جميع الأدوية متوافرة بشكل طبيعي، ويتم توزيعها بانتظام على المرضى وفقًا للاحتياجات.

وأوضحت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من أدوية الأورام والكيماوي آمن ويكفي لعدة أشهر، مشيرة إلى أن فرق المتابعة بالوزارة تقوم بزيارات ميدانية دورية للتأكد من توافر الأدوية في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها عبر بعض المنصات، مؤكدة أن المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات يظل هو بيانات وزارة الصحة والسكان.