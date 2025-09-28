نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة تطلق خدمات لدعم علاج إدمان الألعاب الإلكترونية عبر خط ساخن ومنصة إلكترونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الصحة والسكان أن الإفراط في استخدام الألعاب الإلكترونية يعد شكلًا من أشكال الإدمان السلوكي، لما يسببه من إهدار للوقت وإبعاد الأطفال عن تكوين علاقات صحية ومتوازنة في حياتهم اليومية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن إدمان ألعاب الفيديو قد يكون في بعض الحالات عَرَضًا وليس مرضًا، حيث يرتبط في كثير من الأحيان بالاكتئاب أو الرهاب الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية متابعة الأعراض مبكرًا واستشارة المتخصصين.

ودعت الصحة أولياء الأمور إلى الاستعانة بخدمات الدعم النفسي المقدمة من خلال الخطوط الساخنة: 105 و15335 و16328، إلى جانب المنصة الإلكترونية المخصصة للتعامل مع هذه الحالات، والتي توفر استشارات مباشرة مع أطباء الصحة النفسية.

وشددت الوزارة على أن دور الأسرة محوري في مساعدة الأبناء على التخلص من هذا النوع من الإدمان السلوكي، عبر التشجيع على ممارسة أنشطة بديلة صحية وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم.