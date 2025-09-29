نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم ومحافظ المنيا يتفقدان عددا من المدارس بقرية تونة الجبل بالمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، يرافقه السيد اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من المدارس بقرية تونة الجبل بالمحافظة لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتوفير كافة سبل الدعم لضمان توفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب.

واستهل السيد الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد مدرسة "الشهيد مصطفى هاني عبد الحميد الابتدائية" بقرية تونة الجبل، التابعة لإدارة ملوي التعليمية، والتي تضم (1502) طالبًا وطالبة، حيث جاءت زيارة المدرسة في إطار حرص السيد الوزير محمد عبد اللطيف على متابعة الالتزام الإجراءات الأخيرة التي وجه بها للتغلب على أي معوقات تواجه المدرسة بما في ذلك توفير معلمين في المواد الأساسية وإحلال وتجديد المقاعد الدراسية، كما وجه الوزير ايضا بإجراء أعمال دهانات وتشجير للمدرسة.

وخلال الجولة، تابع الوزير سير الدراسة داخل الفصول وانتظام حضور الطلاب والمعلمين، ومستوى التحصيل الدراسي، واستلام الكتب الدراسية وكتب التقييمات، موجهًا بمتابعة دفاتر التحضير والتأكيد على الانضباط والجدية خلال اليوم الدراسي.

كما استمع الوزير والمحافظ إلى آراء المعلمين حول تطبيق المناهج وكتب التقييمات الجديدة، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على تذليل أي صعوبات قد تواجه انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية.

وفي إطار الجولة، تفقد الوزير والمحافظ "مدرسة تونة الجبل الثانوية المشتركة"، التي يبلغ عدد طلابها (394) طالبًا وطالبة، حيث التقى بالمعلمين وتابع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب بالفصول، كما تابع الوزير والمحافظ نسب حضور الطلاب وتوافر المعلمين في كافة المواد الأساسية.

وخلال تفقد فصول الصف الأول الثانوي، أجرى السيد الوزير حوارًا مفتوحًا مع الطلاب حول أهمية دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الوزارة استعانت بمنصة "كيريو" اليابانية لتدريس المادة للطلاب، حيث سيكون متاحا للطلاب في حال اجتيازهم للاختبار على منصة "توفاس" الحصول على شهادة دولية تتيح لهم فرص عمل متنوعة، فضلًا عن تمكين المتفوقين من فرص للعمل عن بُعد مع كبرى الشركات اليابانية.

وشملت الجولة كذلك تفقد مدرسة "تونة الجبل للتعليم الأساسي"، التي تضم (460) طالبًا وطالبة، حيث تابع الوزير انتظام صفوف المرحلة الابتدائية، مؤكدًا على أهمية مواصلة تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، وتبسيط المناهج، واجراء التقييمات في موعدها.

ووجّه الوزير خلال زيارة المدارس الثلاثة بضرورة المتابعة الدقيقة للعملية التعليمية وتوفير كافة احتياجات المدارس وتذليل أي عقبات قد تعوق أداء مهام مديري المدارس، مشيرا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تلبية احتياجات الطلاب والمعلمين منذ اليوم الأول للعام الدراسي.

ومن جانبه، أكد السيد اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظ المنيا حرص المحافظة على دعم المنظومة التعليمية بكافة السبل وتسخير كافة الأدوات التي تساهم في تطوير العملية التعليمية بالمحافظة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويواصل السيد الوزير محمد عبد اللطيف والسيد اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظ المنيا جولتهما بعدد آخر من مدارس المحافظة لمتابعة انتظام العملية التعليمية.