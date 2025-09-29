نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدة تستضيف السوبر الإسباني 2026.. وديربي مدريد يضيء نصف النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الإثنين أن مدينة جدة السعودية ستعود لتكون الوجهة الرسمية لبطولة كأس السوبر الإسباني 2026، حيث تحتضن فعالياتها للمرة الثالثة في تاريخ البطولة، والثانية على التوالي.

وستقام المباريات على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بين الأربعاء 7 يناير (كانون الثاني) والأحد 11 يناير من العام المقبل، وسط ترقب جماهيري كبير.

مواجهات نصف النهائي

عشاق كرة القدم على موعد مع صدامات نارية، إذ يتنافس كبار الليغا على بطاقتي العبور إلى النهائي:

برشلونة × أتلتيك بلباو

أتلتيكو مدريد × ريال مدريد (قمة ديربي العاصمة)

وسيتم تحديد ترتيب المباريات وفق القرعة الرسمية.

مواعيد المباريات

تنطلق جميع مواجهات البطولة الثلاث عند الساعة 11 مساءً بتوقيت أبوظبي.

نجاح متواصل

وأشارت الصحيفة إلى أن النسخ السابقة من البطولة في جدة حققت نجاحًا جماهيريًا وإعلاميًا لافتًا، حيث امتلأت مدرجات "الجوهرة المشعة" بأكثر من 60 ألف متفرج في نسخة يناير الماضي، ما يعكس المكانة المتنامية للبطولة في السعودية.