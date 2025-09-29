نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيى: محظوظين بتواجد الأهلي والزمالك في الكرة المصرية.. وجمهور الأبيض راض عن فيريرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، عن مباراة الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية، المقرر إقامتها اليوم على ملعب القاهرة الدولي.

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: احنا محظوظين بالأهلي والزمالك وبنستغلهم بشكل خاطئ حتى الآن، ولا بد أن نستغلهم بشكل صحيح للاستفادة منهما، وتجنب الصراعات الموجودة

وأضاف: أتمنى تكاتف القطبين، وأتمنى ان تكون المنافسة داخل الملعب فقط وليس خارجه، ومسؤولو السوشيال ميديا داخل الأهلي والزمالك عليهم أن يهدأوا من الأجواء على السوشيال ميديا بين القطبين.

وتابع: أي خسارة لأي فريق من الأهلي أو الزمالك ستتسبب في العديد من الأزمات سواء للأهلي أو الزمالك، ولذلك الأداء لن يكون ممتعا، وكلا الفريقين يخشيان الهزيمة في مباراة اليوم، ومشاركة ناصر ماهر في مركز الجناح لن تفيد الزمالك

وواصل: ثبات تشكيل الزمالك أمام الأهلي أمر هام للغاية بسبب قوة الأهلي، وربما يكون مستقبل فيريرا في خطر حال الخسارة أمام الأهلي، وتدخلاته الفنية أثناء المباراة أمر هام للغاية، وجمهور الزمالك بشكل كبير راض عن فيريرا

وأختتم يحيى تصريحاته قائلا: الثبات الإنفعالي والضغوط الجماهيرية في مباراة اليوم أمر مؤثر للغاية، واللاعبين الخبرات هما من ستكون لهم الكلمة العليا في ظل التواجد الجماهيري