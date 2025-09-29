نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربيع ياسين: الزمالك يُعاني دفاعيا قبل مواجهة الأهلي.. وكوكا ليس الأنسب للظهير الأيسر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ربيع ياسين نجم الأهلي السابق، عن مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ياسين في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الكفة متساوية بين الأهلي والزمالك، ولكن الزمالك يعاني من أخطاء دفاعية كبيرة وربما تكون نقطة قوة للأهلي اليوم

وأضاف: أحمد نبيل كوكا هو الأفضل للظهير الأيسر أمام الزمالك، ولكن ليس هو الظهير الأيسر الحقيقي ولا يمتلك المقومات الأساسية في هذا المركز والعش ليس هذا مركزه

وأختتم ربيع ياسين تصريحاته قائلا: أتمنى أن يبدأ الأهلي بثلاث لاعبين في منتصف الملعب أمام الزمالك وإغلاق الثغرات الدفاعية التي ستكون موجودة في الخط الخلفي للفريق